Осипенко рассказал, как узнал о вызове в сборную России

Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал вызов в сборную России по футболу на ближайшие матчи квалификации к чемпионату мира — 2022.

«Если честно, то о вызове узнал только что — из интернета. Я с детства мечтал попасть в сборную России. Сначала мечтал попасть в молодёжку, когда ещё маленький был. В молодёжку не получилось, но зато я теперь в основной. Очень счастлив. Спасибо всем тренерам, с которыми я работал. Все они приложили к этому руку. Конечно, когда назначили Карпина, промелькнула мысль, что это может произойти. Он со мной долго работал, знает все мои сильные и слабые стороны. Спасибо ему за вызов», — цитирует Осипенко Sport24.

Также футболист «Ростова» добавил, что и раньше был готов к вызову в национальную команду.

«Мне кажется, что я ещё раньше был готов к сборной. Не знаю, почему раньше не получилось. Может, был недостаточно хорош, а может, тренеры не верили», — добавил футболист.

27-летний Осипенко получил дебютный вызов в национальную команду страны.

Ранее Тюкавин отреагировал на вызов в сборную России по футболу.