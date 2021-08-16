IBU опубликовал предварительный календарь сезона Кубка мира по биатлону-2021/22

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Международный союз биатлонистов опубликовал предварительный календарь нового сезона Кубка мира.
IBU опубликовал предварительный календарь сезона Кубка мира по биатлону-2021/22
  • РИА Новости

Судя по расписанию, новый сезон стартует 26 ноября.

Всего в 2021-м состоятся четыре этапа. Два стартовых примет шведский Эстерсунд (26—28 ноября и 29 ноября — 5 декабря).

Далее биатлонисты отправятся в австрийский Хохфильцен (6—12 декабря) и французский Анси (13—19 декабря).

2022-й традиционно откроется двумя немецкими этапами: в Оберхофе (3—9 января) и Рупольдинге (10—16 января). А последний перед Олимпийскими играми примет итальянский Антхольц (17—23 января).

Наконец, после Олимпиады состоятся ещё три этапа: в финском Контиолахти (28 февраля — 6 марта), эстонском Отепя (7—13 марта) и норвежском Холменколлене (14—20 марта).

Ранее тренер Логинова был исключён из состава сборной России по биатлону.

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