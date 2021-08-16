Президент ЦСКА объяснил, почему в России не появляются баскетбольные звёзды

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин высказался о проблемах подготовки молодёжи в российском баскетболе.

«У нас, «Зенита» и «Локомотива» действуют практически полноценные академии по подготовке молодых кадров, многое делают другие команды. Клубы лиги увеличивают количество команд за счёт заявки дублей в Суперлигу. Наверное, в Единой лиге ВТБ хотелось бы видеть больше российских участников. Через год мы очень ждём в турнире «Самару», которая предпочла довести до ума собственный зал, а уже потом подниматься в классе. Надеемся, подтянутся другие команды. В Москве развиваются проекты МБА и «Руны». В то же время у нас молодые игроки часто ищут возможность остаться в России. Это я отношу на счёт недостаточного образования, обычного и баскетбольного. К сожалению, даже в ведущих спортивных школах часто работают по старым методикам, пока остальной мир идёт вперёд семимильными шагами», — сказал Ватутин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Также президент ЦСКА высказался о выступлении сборной России, которая не сумела отобраться на Олимпийские игры.

«Наверное, при нынешнем состоянии российского баскетбола, при сложившемся на тот момент наборе исполнителей сборной об участии в Олимпиаде можно было только мечтать. К сожалению, наша система подготовки пока не выдает ни вундеркиндов вроде Кириленко, Хряпы или Шведа, ни даже стабильного качественного пополнения клубам Единой лиги ВТБ. Хотя относительно последнего я всё же настроен оптимистично», — сказал Ватутин.

Ранее Швед высказался о подписании контракта с ЦСКА.