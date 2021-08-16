Боец UFC Куницкая сообщила о своей беременности

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Яна Куницкая сообщила о том, что ждёт ребёнка.
Боец UFC Куницкая сообщила о своей беременности
  • Instagram
  • © yanamma

«Я переела арбуза. Мы хотели чуть подольше не публиковать, однако моё тело не хочет ничего скрывать. Я вернусь в октагон в 2022 году», — написала Куницкая в своём Instagram.

Отцом ребёнка является бразильский боец UFC Тиаго Сантос, с которым россиянка долгое время состоит в отношениях.

За свою профессиональную карьеру 31-летняя Куницкая одержала 14 побед и потерпела шесть поражений. Ещё один бой был признан несостоявшимся.

Ранее Корешков высказался о своих возможных соперниках после победы в Bellator.

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