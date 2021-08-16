Слуцкий поблагодарил футболистов «Рубина» за игру с «Крыльями Советов»

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после ничьей с самарскими «Крыльями Советов» (1:1) в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) отметил характер своих подопечных.

«Я доволен тем, что мы выдержали и до конца матча пытались создавать моменты и доминировать. Понятно, когда у тебя сложный график и такое тяжёлое поле — все усилия нужно умножать на два или на три раза. У нас постоянные вынужденные замены, травмы ключевых футболистов. Нельзя сказать, что «Рубин» показал максимум, но я благодарен ребятам, что команда не просела. Сказал игрокам, что они проявили характер», — заявил Слуцкий в эфире «Матч ТВ».

«Рубин» среди недели проводил матч квалификации Лиги конференций УЕФА с польским «Ракувом» (0:1).

Ранее сообщалось, что «Рубин» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в четвёртом туре РПЛ.

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