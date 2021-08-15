Федерер объявил, что пропустит остаток сезона из-за операции на колене

Короткая ссылка
Экс первая ракетка мира Роджер Федерер пропустит остаток сезона, поскольку решил сделать операцию на колене, после которой ему потребуется восстановление.

«Мне необходима операция на колене. Я посоветовался с врачами и принял их предложение. После этого мне придётся пропустить много времени, но я понимаю, что это правильный шаг. Надеюсь, что я ещё вернусь», — сказал Федерер, обращаясь к болельщикам на своей странице в Instagram.

Федерер не выходил на корт после Уимблдона, в четвертьфинале которого уступил польскому теннисисту Хуберту Хуркачу.

Ранее пресс-служба ATP назвала Медведева машиной по созданию мемов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить