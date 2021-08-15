Федерер объявил, что пропустит остаток сезона из-за операции на колене
«Мне необходима операция на колене. Я посоветовался с врачами и принял их предложение. После этого мне придётся пропустить много времени, но я понимаю, что это правильный шаг. Надеюсь, что я ещё вернусь», — сказал Федерер, обращаясь к болельщикам на своей странице в Instagram.
Федерер не выходил на корт после Уимблдона, в четвертьфинале которого уступил польскому теннисисту Хуберту Хуркачу.
Ранее пресс-служба ATP назвала Медведева машиной по созданию мемов.