Гильерме считает, что арбитр не должен был ставить пенальти в ворота «Локомотива» за падение Азмуна

Голкипер московского «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал назначенный пенальти в его ворота в матче четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Пенальти в наши ворота не было. Касался ли я игрока соперника? Касался, но недостаточно для того, чтобы он падал. Чего не хватило, чтобы победить? Не знаю. Мы сделали сегодня всё, что смогли. Это самое главное. Надо было чуть агрессивнее сыграть в атаке», — сказал после матча Гильерме.

В концовке встречи главный арбитр матча Сергей Карасёв назначил пенальти в ворота железнодорожников за фол Гильерме на нападающем соперника Сердаре Азмуне.

Ранее Николич заявил, что все игроки «Локомотива» расстроены результатом матча с «Зенитом».