Жирков не уверен, что продолжит карьеру в футболе

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков не уверен, что продолжит спортивную карьеру.

«Завершаю ли я карьеру? Не знаю», — цитирует 37-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. Он провёл за клуб 95 матчей и забил четыре мяча. Кроме того, он играл за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».

В составе сборной России он провёл 104 матча и отметился двумя голами. Жирков в составе национальной команды является бронзовым призёром Евро-2008.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк затруднился ответить на вопрос, сможет ли новобранец «Зенита» Клаудиньо раскрыть свои лучшие качества в санкт-петербургском клубе.