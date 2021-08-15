Жирков не уверен, что продолжит карьеру в футболе

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Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Юрий Жирков не уверен, что продолжит спортивную карьеру.
Жирков не уверен, что продолжит карьеру в футболе
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Завершаю ли я карьеру? Не знаю», — цитирует 37-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Жирков выступает за «Зенит» с 2016 года. Он провёл за клуб 95 матчей и забил четыре мяча. Кроме того, он играл за ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».

В составе сборной России он провёл 104 матча и отметился двумя голами. Жирков в составе национальной команды является бронзовым призёром Евро-2008.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк затруднился ответить на вопрос, сможет ли новобранец «Зенита» Клаудиньо раскрыть свои лучшие качества в санкт-петербургском клубе.

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