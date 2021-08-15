Новичок «Рубина» Тальби — об РПЛ: здесь отличный уровень

Новичок «Рубина» защитник Монтассар Тальби высказал своё мнение о казанском клубе и чемпионате России по футболу.

«Жду с нетерпением, когда смогу сыграть перед нашими болельщиками. Счастлив, что буду играть на отличном стадионе, перед отличными болельщиками, с отличными партнёрами. Здесь отличный уровень, и он будет расти», — приводит слова Тальби пресс-служба «Рубина».

Тальби заявил, что российский чемпионат довольно известен в Европе. А у российских клубов есть своё лицо.

«Здесь много больших команд: «Рубин», «Зенит», ЦСКА, «Динамо». Многие из них играют в еврокубках», — добавил он.

9 августа казанский клуб подписал четырёхлетний контракт с 23-летним защитником сборной Туниса.

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о резком ответе нападающего команды Джордже Деспотовича одному из болельщиков в комментариях в соцсетях.