Новичок «Рубина» Тальби — об РПЛ: здесь отличный уровень

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Новичок «Рубина» защитник Монтассар Тальби высказал своё мнение о казанском клубе и чемпионате России по футболу.
Новичок «Рубина» Тальби — об РПЛ: здесь отличный уровень
  • © РИА Новости / Алексей Даничев

«Жду с нетерпением, когда смогу сыграть перед нашими болельщиками. Счастлив, что буду играть на отличном стадионе, перед отличными болельщиками, с отличными партнёрами. Здесь отличный уровень, и он будет расти», — приводит слова Тальби пресс-служба «Рубина».

Тальби заявил, что российский чемпионат довольно известен в Европе. А у российских клубов есть своё лицо.

«Здесь много больших команд: «Рубин», «Зенит», ЦСКА, «Динамо». Многие из них играют в еврокубках», — добавил он.

9 августа казанский клуб подписал четырёхлетний контракт с 23-летним защитником сборной Туниса.

Ранее спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский поделился мнением о резком ответе нападающего команды Джордже Деспотовича одному из болельщиков в комментариях в соцсетях.

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