Итальянский журналист: «Манчестер Юнайтед» предложил Фернандешу новый контракт

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Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с португальским полузащитником Бруну Фернандешем.
Итальянский журналист: «Манчестер Юнайтед» предложил Фернандешу новый контракт
  • Reuters

Как сообщает журналист итальянского издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter, «красные дьяволы» начали переговоры с 26-летним Фернандешем относительно нового соглашения. Предполагается, что контракт будет заключён до 2026 года.

Фернандеш перешёл в «Манчестер Юнайтед» из португальского «Спортинга» зимой 2020 года. Португалец сыграл за английский клуб 75 матчей, забил 41 мяч и отдал 25 результативных передач.

Ранее сообщалось, что хет-трик Фернандеша помог МЮ разгромить «Лидс» (5:1) в первом туре АПЛ.

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