Президент Руанды раскритиковал «Арсенал» за поражение на старте АПЛ

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Президент Руанды Поль Кагаме, который является болельщиком лондонского «Арсенала», отреагировал на поражение команды от «Брентфорда» в матче первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
Президент Руанды раскритиковал «Арсенал» за поражение на старте АПЛ
  • Reuters

«Мы не должны оправдывать или принимать посредственность. Команду нужно строить с одной целью — побеждать, побеждать, побеждать. Так что когда мы проигрываем… это не должно быть ожидаемо! Уверен, все мы знаем, на чьи плечи ложится самая тяжёлая ноша. Надеюсь, они тоже знают и принимают это. Конец», — написал Кагаме в Twitter.

«Арсенал» на выезде проиграл «Брентфорду» со счётом 0:2. При этом «Брентфорд» является дебютантом АПЛ.

Ранее бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер прокомментировал победу «Брентфорда» над «Арсеналом».

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