Экс-футболист сборной Испании Диего Коста перешёл в «Атлетико Минейро»

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Бывший нападающий сборной Испании по футболу Диего Коста перешёл в бразильский «Атлетико Минейро».

Об этом сообщается на сайте бразильского клуба. Коста перешёл в команду на правах свободного агента, в статусе которого он находился с января. Подробности контракта не оглашаются.

Коста известен по выступлениям за мадридский «Атлетико» (2010—2014, 2018—2020) и лондонский «Челси» (2014—2017).

За сборную Испании он провёл 24 матча с 2014 по 2018 год и забил десять мячей.

Ранее Диего Симеоне заявил, что у мадридского «Атлетико» не было шансов подписать Лионеля Месси.

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