Червиченко: на данный момент поводов для оптимизма у «Спартака» не так много
- РИА Новости
«Спартак» в очередной раз по игре мне не понравился. Они обыграли самую слабую команду лиги на сегодняшний день. «Урал» совершенно разобранный. Футболисты не понимают друг друга, огромное количество ошибок приводит к пропущенным мячам. При игре такого «Урала» красно-белые могли ещё и пропустить! На данный момент поводов для оптимизма у «Спартака» не так много. Мне кажется, что затянулся процесс оптимизации состава. Это не добавляет остроты и боевитости команде», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».
После четырёх туров «Спартак» располагается на седьмом месте в таблице, «Урал» занимает 15-е место.
Ранее Соболев отреагировал на баннеры болельщиков «Спартака» с критикой в свой адрес.