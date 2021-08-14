Червиченко: на данный момент поводов для оптимизма у «Спартака» не так много

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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу красно-белых над «Уралом» (1:0) в четвёртом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Червиченко: на данный момент поводов для оптимизма у «Спартака» не так много
  • РИА Новости

«Спартак» в очередной раз по игре мне не понравился. Они обыграли самую слабую команду лиги на сегодняшний день. «Урал» совершенно разобранный. Футболисты не понимают друг друга, огромное количество ошибок приводит к пропущенным мячам. При игре такого «Урала» красно-белые могли ещё и пропустить! На данный момент поводов для оптимизма у «Спартака» не так много. Мне кажется, что затянулся процесс оптимизации состава. Это не добавляет остроты и боевитости команде», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

После четырёх туров «Спартак» располагается на седьмом месте в таблице, «Урал» занимает 15-е место.

Ранее Соболев отреагировал на баннеры болельщиков «Спартака» с критикой в свой адрес.

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