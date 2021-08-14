Денис Черышев прокомментировал победу «Валенсии» над «Хетафе»

Российский полузащитник испанской «Валенсии» Денис Черышев прокомментировал победу над «Хетафе» в матче первого тура испанской Ла Лиги.

«После удаления мы не думали, что эта игра закончится для нас удачно, но верили в себя. Мы смогли победить благодаря поддержке болельщиков, которых нам так не хватало», — цитирует Черышева пресс-служба «Валенсии».

По мнению полузащитника, его команда хорошо оборонялась и действовала уверенно.

«Валенсия» должна продолжать играть в том же духе. Тренер сказал, что чемпионами становятся, побеждая в домашних играх. Дома мы должны быть сильными, уверенными и включаться в борьбу с первых минут встречи. Мы уже думаем о следующем матче», — сказал он.

Встреча проходила на стадионе «Месталья» в Валенсии и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч с пенальти, заработанного Черышевым, забил Карлос Солер.

Ранее Черышев объяснил, почему не хочет переходить в российский клуб.