Березуцкий заявил, что ЦСКА можно назвать фаворитом своей группы в Кубке России

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Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о результатах жеребьёвки группового этапа Кубка России по футболу.
Березуцкий заявил, что ЦСКА можно назвать фаворитом своей группы в Кубке России
  • РИА Новости

По его словам, нельзя быть довольным или недовольным результатом жеребьёвки, но при этом, с точки зрения логистики, жеребьёвка сложилась неплохо.

«Пока детально о соперниках сказать ничего не могу, будем изучать их и готовиться. Можно называть нас фаворитами группы, но прошлый розыгрыш уже показал, что не все представители премьер-лиги легко прошли в 1/8 финала», — приводит слова Березуцкого пресс-служба армецев.

ЦСКА в группе встретится с липецким «Металлургом» и ижевским «Зенитом».

Ранее отец Николы Влашича заявил, что его сын хочет уйти из ЦСКА.

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