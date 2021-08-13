Футболист «Сампдории» сменил номер для привлечения внимания к проблеме изменения климата

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Полузащитник итальянской «Сампдории» Мортен Торсби сменил игровой номер для привлечения внимания к экологической ситуации в мире.
Футболист «Сампдории» сменил номер для привлечения внимания к проблеме изменения климата
  • © mortenthorsby
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Как сообщает ESPN, норвежский игрок сменил номер с 18-го на второй для привлечения внимания к проблеме изменения климата. Его новый номер отсылает к Парижскому соглашению, одной из целей которого является удержание роста глобальной средней температуры ниже 2 °C.

«У нас огромный экологический кризис, и я играю в футбол. В этом нет смысла. Я поговорил с родителями, и мы пришли к выводу, что я хочу использовать жизнь, чтобы бороться за то, что важно», — заявил Торсби.

По его мнению, пока лучшее, что он может сделать, — это расти в футбольном плане, чтобы его узнавало больше людей, а он затрагивал важные вопросы.

Ранее главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий отшутился в ответ на вопрос о проблемах команды с игровой формой.

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