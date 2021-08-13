Ротенберг заявил, что «Сочи» не в чем упрекнуть после вылета из Лиги конференций

Президент «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал вылет своей команды от сербского «Партизана» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций.

«К сожалению, вчера фортуна была не на стороне «Сочи», но команду ни в чём не упрекнуть. Ребята выложились на все сто. Это бесценный опыт, который пойдёт только на пользу», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».

Он также поблагодарил болельщиков команды за поддержку.

«Могу сказать, что клуб и дальше будет бороться за еврокубковые места и радовать своих болельщиков», — добавил Ротенберг.

«Сочи» в первом матче на своём поле сыграл с «Партизаном» вничью со счётом 1:1, на выезде в Белграде основное и дополнительное время также завершилось ничейным исходом — 2:2. Но в серии пенальти точнее оказались футболисты сербской команды — 4:2.

Ранее экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о неудачах российских клубов в еврокубках.