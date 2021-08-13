Ротенберг заявил, что «Сочи» не в чем упрекнуть после вылета из Лиги конференций
- РИА Новости
«К сожалению, вчера фортуна была не на стороне «Сочи», но команду ни в чём не упрекнуть. Ребята выложились на все сто. Это бесценный опыт, который пойдёт только на пользу», — приводит слова Ротенберга «Матч ТВ».
Он также поблагодарил болельщиков команды за поддержку.
«Могу сказать, что клуб и дальше будет бороться за еврокубковые места и радовать своих болельщиков», — добавил Ротенберг.
«Сочи» в первом матче на своём поле сыграл с «Партизаном» вничью со счётом 1:1, на выезде в Белграде основное и дополнительное время также завершилось ничейным исходом — 2:2. Но в серии пенальти точнее оказались футболисты сербской команды — 4:2.
Ранее экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о неудачах российских клубов в еврокубках.