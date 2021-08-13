Стало известно обновлённое расписание пятого и шестого туров РПЛ

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала новое расписание матчей пятого и шестого туров чемпионата.

Как сообщается на сайте Лиги, даты шестого тура были перенесены с учётом интересов сборной России, а также обновлённое расписание учитывает необходимость синхронизации игровых циклов некоторых команд, возможную жару в некоторых регионах и сетку спортивных трансляций.

Пятый тур:

21 августа.

«Уфа» — «Зенит» (16:00);

«Арсенал» — «Спартак» (16:00);

ЦСКА — «Ахмат» (18:00);

«Урал» — «Динамо» (18:00);

«Крылья Советов»— «Сочи» (20:00).

22 августа.

«Локомотив» — «Краснодар» (16:00);

«Нижний Новгород» — «Ростов» (18:00);

«Химки» — «Рубин» (20:00).

Шестой тур:

26 августа.

«Уфа» — «Крылья Советов» (16:30);

«Спартак» — «Сочи» (18:30);

«Ахмат» — «Арсенал» (20:30);

«Зенит» — ЦСКА (20:45).

27 августа.

«Урал» — «Ростов» (16:30);

«Химки» — «Нижний Новгород» (18:30);

«Динамо» — «Локомотив» (19:00);

«Краснодар» — «Рубин» (20:30).

Ранее состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка России по футболу.