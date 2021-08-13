Стало известно обновлённое расписание пятого и шестого туров РПЛ

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Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала новое расписание матчей пятого и шестого туров чемпионата.
Стало известно обновлённое расписание пятого и шестого туров РПЛ
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Лиги, даты шестого тура были перенесены с учётом интересов сборной России, а также обновлённое расписание учитывает необходимость синхронизации игровых циклов некоторых команд, возможную жару в некоторых регионах и сетку спортивных трансляций.

Пятый тур:

21 августа.

«Уфа» — «Зенит» (16:00);
«Арсенал» — «Спартак» (16:00);
ЦСКА — «Ахмат» (18:00);
«Урал» — «Динамо» (18:00);
«Крылья Советов»— «Сочи» (20:00).

22 августа.

«Локомотив» — «Краснодар» (16:00);
«Нижний Новгород» — «Ростов» (18:00);
«Химки» — «Рубин» (20:00).

Шестой тур:

26 августа.

«Уфа» — «Крылья Советов» (16:30);
«Спартак» — «Сочи» (18:30);
«Ахмат» — «Арсенал» (20:30);
«Зенит» — ЦСКА (20:45).

27 августа.

«Урал» — «Ростов» (16:30);
«Химки» — «Нижний Новгород» (18:30);
«Динамо» — «Локомотив» (19:00);
«Краснодар» — «Рубин» (20:30).

Ранее состоялась жеребьёвка группового раунда Кубка России по футболу.

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