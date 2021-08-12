Винер-Усманова: нас лишили четвёртого места в медальном зачёте на ОИ в Токио
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«Я не хочу сказать, что это был заказ извне, но получается, что мы проиграли из-за художественной гимнастики четвёртое место на Олимпийских играх. Нас нельзя изнасиловать. Нас можно только убить», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».
Винер отметила, что будет продолжать отстаивать интересы российской художественной гимнастики. Она добавила, что идёт расследование по ситуации с судейством на Олимпиаде в Токио.
«Ашрам не должна думать о том, что её золото незаслуженно, — детей эта история не касается», — сказала она.
На минувших Олимпийских играх в Токио российская сборная заняла второе место в командном многоборье, а Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье. Сборная России по итогам Игр заняла пятое место в медальном зачёте.
Ранее Винер-Усманова заявила, что останется тренером сборной России по художественной гимнастике.