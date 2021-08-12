Винер-Усманова: нас лишили четвёртого места в медальном зачёте на ОИ в Токио

Короткая ссылка
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова заявила, что сборная России могла бы завершить Олимпиаду в Токио на четвёртом месте в неофициальном медальном зачёте.
Винер-Усманова: нас лишили четвёртого места в медальном зачёте на ОИ в Токио
  • Reuters

«Я не хочу сказать, что это был заказ извне, но получается, что мы проиграли из-за художественной гимнастики четвёртое место на Олимпийских играх. Нас нельзя изнасиловать. Нас можно только убить», — цитирует Винер-Усманову «Матч ТВ».

Винер отметила, что будет продолжать отстаивать интересы российской художественной гимнастики. Она добавила, что идёт расследование по ситуации с судейством на Олимпиаде в Токио.

«Ашрам не должна думать о том, что её золото незаслуженно, — детей эта история не касается», — сказала она.

На минувших Олимпийских играх в Токио российская сборная заняла второе место в командном многоборье, а Дина Аверина завоевала серебро в личном многоборье. Сборная России по итогам Игр заняла пятое место в медальном зачёте.

Ранее Винер-Усманова заявила, что останется тренером сборной России по художественной гимнастике.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить