Московский полумарафон вновь перенесли

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Московский полумарафон, запланированный на 22 августа, перенесли на 24 октября.
Московский полумарафон вновь перенесли
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Бегового сообщества.

Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой и рекомендациями региональных властей.

Кроме того, отменён Красочный забег, который должен был состояться 15 августа.

Ночной забег, намеченный на 10 сентября, переносится на 9 октября.

«Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на нашу жизнь, и, к сожалению, последние два года мы находимся в состоянии турбулентности. Эпидемиологическая ситуация стабилизируется, но остаётся по-прежнему сложной. При планировании забегов мы исходим из наилучших прогнозов, но в этом году смогли провести только четыре старта», — заявил основатель Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

По его словам, организаторы были вынуждены внести изменения в график мероприятий.

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