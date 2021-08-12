Московский полумарафон вновь перенесли

Московский полумарафон, запланированный на 22 августа, перенесли на 24 октября.

Об этом сообщается на сайте «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу Бегового сообщества.

Такое решение принято в связи с эпидемиологической обстановкой и рекомендациями региональных властей.

Кроме того, отменён Красочный забег, который должен был состояться 15 августа.

Ночной забег, намеченный на 10 сентября, переносится на 9 октября.

«Пандемия COVID-19 оказала существенное влияние на нашу жизнь, и, к сожалению, последние два года мы находимся в состоянии турбулентности. Эпидемиологическая ситуация стабилизируется, но остаётся по-прежнему сложной. При планировании забегов мы исходим из наилучших прогнозов, но в этом году смогли провести только четыре старта», — заявил основатель Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.

По его словам, организаторы были вынуждены внести изменения в график мероприятий.