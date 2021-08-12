Карпин: служба родине — что-то более высокое, чем работа тренером сборной

Короткая ссылка
Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о словах Станислава Черчесова, что пост наставника национальной команды можно сравнить со службой в армии.
Карпин: служба родине — что-то более высокое, чем работа тренером сборной
  • © РИА Новости

«Работа тренера — это работа в должности. Всё. Ответственность — да. Перед всеми людьми в России, перед болельщиками», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Тренер рассказал, что два года служил в армии.

«50 лет — уже не призывной возраст вроде бы.  Футбол — это футбольные эмоции. Служба родине — что-то более высокое, чем работа тренером сборной», — сказал он.

Ранее Карпин заявил о готовности Фернандеса играть за сборную России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить