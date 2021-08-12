Карпин: служба родине — что-то более высокое, чем работа тренером сборной

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился мнением о словах Станислава Черчесова, что пост наставника национальной команды можно сравнить со службой в армии.

«Работа тренера — это работа в должности. Всё. Ответственность — да. Перед всеми людьми в России, перед болельщиками», — сказал Карпин в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Тренер рассказал, что два года служил в армии.

«50 лет — уже не призывной возраст вроде бы. Футбол — это футбольные эмоции. Служба родине — что-то более высокое, чем работа тренером сборной», — сказал он.

Ранее Карпин заявил о готовности Фернандеса играть за сборную России.