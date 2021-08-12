Гайч и Фукс присоединились к ЦСКА после Олимпиады

Нападающий Адольфо Гайч и защитник Бруно Фукс вернулись в расположение московского ЦСКА после летних Олимпийских игр в Токио.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, Гайч и Фукс приступили к тренировкам в составе команды.

🇦🇷🇧🇷 Наши олимпийцы @adolfogaich9 и @bruno_fuchs99 приступили к работе с командой в Ватутинках! pic.twitter.com/wIHZvOSXkp — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 12, 2021

В рамках турнира по футболу на Олимпийских играх в Токио Гайч в составе сборной Аргентины не смог преодолеть групповой этап, а Фукс с командой Бразилии завоевал золотые медали.

Ранее стал известен характер травмы нападающего ЦСКА Заболотного.