Гайч и Фукс присоединились к ЦСКА после Олимпиады
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Как сообщает пресс-служба московского клуба, Гайч и Фукс приступили к тренировкам в составе команды.
🇦🇷🇧🇷 Наши олимпийцы @adolfogaich9 и @bruno_fuchs99 приступили к работе с командой в Ватутинках! pic.twitter.com/wIHZvOSXkp— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 12, 2021
В рамках турнира по футболу на Олимпийских играх в Токио Гайч в составе сборной Аргентины не смог преодолеть групповой этап, а Фукс с командой Бразилии завоевал золотые медали.
Ранее стал известен характер травмы нападающего ЦСКА Заболотного.