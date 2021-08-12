Президент ЦСКА прокомментировал подписание контракта со Шведом
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«Возвращение в ЦСКА Алексея наверняка разделит наших болельщиков и любителей баскетбола на два лагеря. Полагаю, в первую очередь стоит задать вопрос самим себе: интересно ли нам посмотреть на лучшего баскетболиста России последних лет в составе команды, которая борется за победу в Евролиге? Безусловно, да», — цитирует Ватутина пресс-служба московского клуба.
По словам президента ЦСКА, у него нет сомнений в том, что Швед может стать частью игровой системы главного тренера команды Димитриса Итудиса.
«Мы получили шанс сделать ЦСКА сильнее, а Швед бросил вызов самому себе», — сказал он.
Сообщалось, что контракт подписан по схеме «1 + 1» и вступит в силу после выполнения всех формальностей, связанных с выходом Шведа из соглашения с подмосковными «Химками».
В прошедшем сезоне защитник стал лидером Евролиги по среднему количеству набранных очков и результативных передач.
Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с литовским баскетболистом Григонисом.