Президент ЦСКА прокомментировал подписание контракта со Шведом

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Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о подписании контракта с защитником Алексеем Шведом.
Президент ЦСКА прокомментировал подписание контракта со Шведом
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Возвращение в ЦСКА Алексея наверняка разделит наших болельщиков и любителей баскетбола на два лагеря. Полагаю, в первую очередь стоит задать вопрос самим себе: интересно ли нам посмотреть на лучшего баскетболиста России последних лет в составе команды, которая борется за победу в Евролиге? Безусловно, да», — цитирует Ватутина пресс-служба московского клуба.

По словам президента ЦСКА, у него нет сомнений в том, что Швед может стать частью игровой системы главного тренера команды Димитриса Итудиса.

«Мы получили шанс сделать ЦСКА сильнее, а Швед бросил вызов самому себе», — сказал он.

Сообщалось, что контракт подписан по схеме «1 + 1» и вступит в силу после выполнения всех формальностей, связанных с выходом Шведа из соглашения с подмосковными «Химками».

В прошедшем сезоне защитник стал лидером Евролиги по среднему количеству набранных очков и результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с литовским баскетболистом Григонисом.

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