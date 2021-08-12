Президент ЦСКА прокомментировал подписание контракта со Шведом

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин поделился мнением о подписании контракта с защитником Алексеем Шведом.

«Возвращение в ЦСКА Алексея наверняка разделит наших болельщиков и любителей баскетбола на два лагеря. Полагаю, в первую очередь стоит задать вопрос самим себе: интересно ли нам посмотреть на лучшего баскетболиста России последних лет в составе команды, которая борется за победу в Евролиге? Безусловно, да», — цитирует Ватутина пресс-служба московского клуба.

По словам президента ЦСКА, у него нет сомнений в том, что Швед может стать частью игровой системы главного тренера команды Димитриса Итудиса.

«Мы получили шанс сделать ЦСКА сильнее, а Швед бросил вызов самому себе», — сказал он.

Сообщалось, что контракт подписан по схеме «1 + 1» и вступит в силу после выполнения всех формальностей, связанных с выходом Шведа из соглашения с подмосковными «Химками».

В прошедшем сезоне защитник стал лидером Евролиги по среднему количеству набранных очков и результативных передач.

Ранее сообщалось, что ЦСКА подписал контракт с литовским баскетболистом Григонисом.