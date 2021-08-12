Мельникова: после золота Олимпиады ничего не поменялось
- © РИА Новости / Григорий Сысоев
«Для меня золотая медаль Олимпийских игр всегда было чем-то недосягаемым. Я не представляла, как можно стать чемпионкой. Но после золота Олимпиады ничего не поменялось. Есть чувство завершённости. Для каждого атлета золото Игр — это высшая награда, которая может быть», — цитирует Мельникову официальный сайт «Матч ТВ».
Напомним, на Мельникова завоевала золотую медаль в командном многоборье, а также бронзу в личном первенстве и на вольных упражнениях.
Ранее Мельникова рассказала о главном разочаровании на ОИ в Токио.