Мельникова: после золота Олимпиады ничего не поменялось

Российская гимнастка Ангелина Мельникова ответила на вопрос о том, как чувствует себя в статусе олимпийской чемпионки.

«Для меня золотая медаль Олимпийских игр всегда было чем-то недосягаемым. Я не представляла, как можно стать чемпионкой. Но после золота Олимпиады ничего не поменялось. Есть чувство завершённости. Для каждого атлета золото Игр — это высшая награда, которая может быть», — цитирует Мельникову официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, на Мельникова завоевала золотую медаль в командном многоборье, а также бронзу в личном первенстве и на вольных упражнениях.

Ранее Мельникова рассказала о главном разочаровании на ОИ в Токио.