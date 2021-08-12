Мельникова: после золота Олимпиады ничего не поменялось

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Российская гимнастка Ангелина Мельникова ответила на вопрос о том, как чувствует себя в статусе олимпийской чемпионки.
Мельникова: после золота Олимпиады ничего не поменялось
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Для меня золотая медаль Олимпийских игр всегда было чем-то недосягаемым. Я не представляла, как можно стать чемпионкой. Но после золота Олимпиады ничего не поменялось. Есть чувство завершённости. Для каждого атлета золото Игр — это высшая награда, которая может быть», — цитирует Мельникову официальный сайт «Матч ТВ».

Напомним, на Мельникова завоевала золотую медаль в командном многоборье, а также бронзу в личном первенстве и на вольных упражнениях.

Ранее Мельникова рассказала о главном разочаровании на ОИ в Токио.

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