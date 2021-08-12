Мельникова рассказала о главном разочаровании на ОИ в Токио

Российская гимнастка Ангелина Мельникова назвала своё главное разочарование на летних Олимпийских играх в Токио.

«Мне очень жаль моё выступление на брусьях, где я упала. Я знала, что если сделаю свою комбинацию, то могу завоевать медаль, но задела жерди ногами на втором элементе и упустила свой шанс. Всё пошло комом. Сказалась усталость. Сложно держать себя в эмоциональном тонусе, зная, что нужно показать максимум», — цитирует Мельникову официальный сайт «Матч ТВ».

Также гимнастка рассказала о трудностях, с которыми столкнулась перед отъездом на Олимпийские игры в Токио.

«Под конец 1,5 года на закрытой базе у меня началась мини-апатия, когда я заставляла себя ходить на тренировки. Мне было всё лень, я ложилась на кровать, и мне ничего не хотелось делать. У меня никогда такого не было, я всегда была активная, заинтересованная. Было непросто, но, когда приехали на Олимпийские игры, вдохновение поднялось», — рассказала она.

Напомним, Мельникова завоевала золотую медаль в командном многоборье, а также бронзу в личном первенстве и на вольных упражнениях.

Ранее боксёр Батыргазиев высказался о завоевании золота ОИ в Токио.