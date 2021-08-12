Арустамян рассказал о поисках нового спортивного директора в «Спартаке»

Известный спортивный журналист Нобель Арустамян высказался по поводу поисков нового спортивного директора в московском «Спартаке».

По его предположениям, красно-белые найдут человека на эту должность в сентябре во время паузы на матчи сборных, ему будет предоставлен карт-бланш в его действиях. При этом игроков в августе клуб приобретать не будет.

«На позицию сменщика Дмитрия Попова клуб рассматривает исключительно иностранца — менеджера с опытом работы в топовых европейских топ-лигах», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Напомним, что после первого поражения от лиссабонской «Бенфики» пост спортивного директора «Спартака» покинул Дмитрий Попов.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» отклонил предложение «Спартака» по футболисту сборной Греции.