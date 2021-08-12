El Mundo: «Барселона» обязана выплатить Месси €39 млн бонусов, несмотря на переход в ПСЖ
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Как сообщает El Mundo, каталонцы должны выплатить игроку €39 млн в качестве бонуса за лояльность. Он прописан в истёкшем контракте аргентинца с «Барсой».
5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с Месси из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.
10 августа форвард заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Он будет играть во французском клубе под 30-м номером.
Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.
Ранее сообщалось, что президент «Реала» отрицает информацию о своём влиянии на уход Месси из «Барселоны».