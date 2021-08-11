Президент «Реала» отрицает информацию о своём влиянии на уход Месси из «Барселоны»

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес отреагировал на информацию о том, что он повлиял на уход аргентинского нападающего Лионеля Месси из «Барселоны».

«Это совершенно невозможно. Также, принимая во внимание заявление бывшего члена «Барселоны» Жауме Льописа, я хочу сообщить: совершенно неверно то, что я долгое время нахожусь в дружеских отношениях с генеральным директором «Барселоны» Ферраном Ревертером», — цитирует Переса Agencia EFE.

По его словам, с Ревертером он виделся только два раза в жизни. Как сообщает Перес, первая встреча произошла четыре месяца назад, а вторая — 7 августа на встрече с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой и президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. Тогда о переходе Месси уже было объявлено.

5 августа «Барселона» объявила, что не будет продлевать соглашение с аргентинцем из-за финансовых и структурных препятствий со стороны испанской Примеры.

10 августа Месси заключил с ПСЖ двухлетний контракт с опцией продления ещё на один год. Аргентинец будет играть во французском клубе под 30-м номером.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее Серхио Рамос поприветствовал Месси в ПСЖ.