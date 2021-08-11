Газизов заявил, что «Уфа» согласна на перенос шестого тура РПЛ

Короткая ссылка
Генеральный директор «Уфы» поделился мнением о возможном переносе шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за сентябрьских матчей сборной России по футболу.
Газизов заявил, что «Уфа» согласна на перенос шестого тура РПЛ
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Уфа» дала согласие на перенос, но точная дата ещё неизвестна. Мы не против. Для нас самое главное — чтобы тур не переносили на зиму, потому что играть по холоду не доставляет удовольствия. А сыграть на несколько дней раньше не составляет никакой сложности», — цитирует Газизова РИА «Новости».

Матчи шестого тура РПЛ должны пройти с 28 по 29 августа. Сборная России в сентябре сыграет три матча отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

1 сентября национальная команда встретится с Хорватией в Москве, 4 сентября — в Никосии со сборной Кипра, а 7 сентября — также в Москве с Мальтой.

РПЛ получила запрос Российского футбольного союза о переносе игры, а главный тренер сборной Валерий Карпин попросил клубы пойти навстречу команде.

Ранее сообщалось, что клубы РПЛ проголосовали за перенос шестого тура.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить