Губерниев ответил норвежскому журналисту на критику в адрес российских спортсменов

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Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал критическую статью норвежского журналиста, который усомнился в чистоте российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.
Губерниев ответил норвежскому журналисту на критику в адрес российских спортсменов
  • РИА Новости

«Могу только посмеяться над этой статьёй. Им только и остаётся, что смотреть на командный зачёт. Россия здорово выступила в Токио. Но, конечно, нужно продолжать проявлять нулевую терпимость к допингу. Пусть эти люди продолжат чесаться от бессилия и писать свои статейки. Я полностью уверен в нашей команде. Автору просто хотелось в очередной раз набросить на Россию, иначе бы его никто не читал», — сказал Губерниев в интервью «Газете.Ru».

Журналист издания Dagbladet опубликовал статью под заголовком «Россия смеётся над своим наказанием», которая посвящена Играм в Токио. В материале автор призвал дождаться результатов допинг-тестирования россиян на Олимпиаде и усомнился в их чистоте.

Ранее главный врач сборной России Андрей Жолинский рассказал о допинг-контроле российских спортсменов на летних Олимпийских играх в Токио.

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