Олимпийская чемпионка Рио-2016 гандболистка Дмитриева приостанавливает карьеру

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Капитан женской сборной России по гандболу Дарья Дмитриева заявила, что собирается приостановить карьеру.
Олимпийская чемпионка Рио-2016 гандболистка Дмитриева приостанавливает карьеру
  • РИА Новости

«Пока хочется паузы. Надеюсь, меня поймут. Пока всё условно. Я потом обговорю ещё это с клубом. Это связано с эмоциональной усталостью. И травмы мучали, тяжёлый сезон был. Задний крест был порван, и я его дорвала», — приводит слова 26-летней Дмитриевой «Матч ТВ».

Женская сборная России на Олимпийских играх в Токио завоевала серебряные медали. В финале россиянки проиграли команде Франции со счётом 25:30. На Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Дмитриева стала олимпийской чемпионкой.

Ранее российская гандболистка Анна Вяхирева высказалась о выступлении на Олимпийских играх в Токио.

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