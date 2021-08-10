Ткаченко ответил на вопрос, кому из российских футболистов по силам играть в АПЛ

Короткая ссылка
Футбольный агент Герман Ткаченко поделился мнением о том, кому из российских игроков по силам выступать в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Ткаченко ответил на вопрос, кому из российских футболистов по силам играть в АПЛ
  • РИА Новости

«Дивеев. За счёт дриблинга и скорости может уехать Зелимхан Бакаев», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».

Также агент рассказал об интересе «Брайтона» к вратарю футбольного клуба «Краснодар» Матвею Сафонову.

«Это не утка, хорошо знаю главного скаута «Брайтона». Матвей подходит по своим качествам этому клубу, но его трансфер невозможен. Он символ для «Краснодара». Даже если англичане дадут €50 млн, клуб его не продаст. Могу поспорить», — сказал он.

Ранее Ткаченко объяснил причину несостоявшегося перехода Чалова в «Кристал Пэлас».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить