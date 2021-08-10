Ткаченко ответил на вопрос, кому из российских футболистов по силам играть в АПЛ

Футбольный агент Герман Ткаченко поделился мнением о том, кому из российских игроков по силам выступать в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Дивеев. За счёт дриблинга и скорости может уехать Зелимхан Бакаев», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».

Также агент рассказал об интересе «Брайтона» к вратарю футбольного клуба «Краснодар» Матвею Сафонову.

«Это не утка, хорошо знаю главного скаута «Брайтона». Матвей подходит по своим качествам этому клубу, но его трансфер невозможен. Он символ для «Краснодара». Даже если англичане дадут €50 млн, клуб его не продаст. Могу поспорить», — сказал он.

Ранее Ткаченко объяснил причину несостоявшегося перехода Чалова в «Кристал Пэлас».