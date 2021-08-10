Ткаченко рассказал о срыве трансфера Дзюбы в «Тоттенхэм»

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал об интересе лондонского «Тоттенхэм Хотспур» к нападающему петербургского «Зенита» Артёму Дзюбе.

«Я разговаривал с Моуринью. «Тоттенхэм» искал игрока на подмену для Кейна. Когда никого не получалось взять, Жозе сказали: «Возьмите Дзюбу». Он согласился, но в итоге не взял», — цитирует Ткаченко «Чемпионат».

По словам агента, сейчас нет спроса на российских футболистов.

«Этим надо заниматься, потому что на самом деле это сладкие опции для зарубежных клубов», — сказал он.

В нынешнем сезоне Дзюба провёл три матча в Российской премьер-лиге и не отметился результативными действиями.

Ранее Ткаченко объяснил причину несостоявшегося перехода Чалова в «Кристал Пэлас».