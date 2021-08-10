СМИ: «Барселона» предложила Месси новый контракт

Аргентинский нападающий Лионель Месси может остаться в каталонской «Барселоне».

Как сообщает La Porteria, «Барселона» сделала Месси последнее предложение по контракту.

Отмечается, что исполнительный директор каталонского клуба Ферран Ревертер участвует в переговорах с нападающим.

Месси является воспитанником «Барселоны», в составе которой выступал с 2003 года. Вместе с каталонским клубом нападающий завоевал 36 трофеев. На счету аргентинца 672 гола и 305 голевых передач в 778 матчах. 1 июля он стал свободным агентом.

Ранее сообщалось, что Месси не вылетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ.