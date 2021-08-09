Врач сборной России рассказал, что Нагорный выступал на ОИ с камнями в почках

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Главный врач олимпийской сборной России, директор Центра спортивной медицины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Андрей Жолинский рассказал, что гимнаст Никита Нагорный выступал на Играх в Токио через боль.
Врач сборной России рассказал, что Нагорный выступал на ОИ с камнями в почках
  • Reuters

«Мы работали вместе с Нагорным. Никите было очень больно, мы наблюдали Никиту в этот момент, контролировали. Врачи Федерации спортивной гимнастики России сделали в тот момент всё, чтобы он вышел на соревнования и был готов. Ситуация была пограничная и тяжёлая для него, но Нагорный нашёл в себе силы выйти на старт. В данный момент он находится в Москве и проходит обследование», — цитирует слова Жолинского ТАСС.

На Олимпиаде в Японии Нагорный завоевал золото в командном многоборье, а также бронзу в личном многоборье и в упражнении на перекладине.

Ранее сообщалось, что Далалоян посвятил победу на ОИ своей жене.

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