Врач сборной России рассказал, что Нагорный выступал на ОИ с камнями в почках
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«Мы работали вместе с Нагорным. Никите было очень больно, мы наблюдали Никиту в этот момент, контролировали. Врачи Федерации спортивной гимнастики России сделали в тот момент всё, чтобы он вышел на соревнования и был готов. Ситуация была пограничная и тяжёлая для него, но Нагорный нашёл в себе силы выйти на старт. В данный момент он находится в Москве и проходит обследование», — цитирует слова Жолинского ТАСС.
На Олимпиаде в Японии Нагорный завоевал золото в командном многоборье, а также бронзу в личном многоборье и в упражнении на перекладине.
Ранее сообщалось, что Далалоян посвятил победу на ОИ своей жене.