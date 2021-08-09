Хоркина поделилась ожиданиями от выступления российских паралимпийцев в Токио

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Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина поделилась ожиданиями от выступления российских паралимпийцев в Токио.
Хоркина поделилась ожиданиями от выступления российских паралимпийцев в Токио
  • РИА Новости

«Я с нетерпением жду их выступления. Нашим паралимпийцам желаю удачи и, конечно, побед», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, другой вопрос, повторят ли паралимпийцы успех олимпийской сборной. Как отметила Хоркина, они уже победили, и им ничего в этой жизни доказывать не нужно.

«Они уже всё себе доказали тем, что вышли на паралимпийские дистанции», — сказала спортсменка.

Хоркина также отметила, что всегда восхищена паралимпийцами, даже если они не завоёвывают медали.

«Я могу только приблизительно допустить, сколько сил, терпения, стойкости они прикладывают, для того чтобы заниматься не только физкультурой, а это уже профессиональный спорт, и они порой даже ставят там рекорды», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в состав сборной России на Паралимпиаду в Токио вошёл 241 спортсмен.

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