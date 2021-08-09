Велогонщик Власов подписал контракт с немецкой командой
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Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Александр, безусловно, один из самых больших талантов в многодневных гонках, и мы очень рады, что он решил присоединиться к нам. Как вы знаете, к нему был интерес и со стороны других команд», — заявил менеджер BORA-hansgrohe Ральф Денк.
Власов признался, что в «Астане» он провёл довольно успешные годы, и поблагодарил всех в казахстанском коллективе, так как это были его первые шаги в велоспорте.
«Однако теперь пришло время чего-то нового. Я сосредоточен на гранд-турах, надеюсь выиграть один из трёх. Но я также думаю, что у меня есть шансы и в однодневных гонках. У нас с командой одни и те же цели», — рассказал он.
В июне стало известно, что 25-летний Власов покинет казахстанскую команду по истечении контракта. За BORA-hansgrohe спортсмен будет выступать как минимум до конца 2024 года.
Ранее сообщалось, что россиянки Мария Новолодская и Гульназ Хатунцева завоевали бронзу в велоспорте на треке в дисциплине «мэдисон» на Олимпийских играх в Токио.