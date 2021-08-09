Агент Сафонов думает, что «Динамо» приобретёт ещё минимум двух футболистов

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением об игре московского «Динамо» и возможном усилении клуба.

«Молодая, весёлая команда. Захарян здорово смотрится, Тюкавин мне понравился, Фомин стал лучшим бомбардиром. Правда, скажи мне перед сезоном, что они наберут девять очков в трёх матчах, я бы, наверное, не поверил», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Он также отметил кураж, с которым «Динамо» вырвало победу над ЦСКА, и выразил мнение, что именно на таком кураже команды и занимают высокие места.

«Ресурсы «Динамо»? До сентября время есть. Мне кажется, «Динамо» возьмёт ещё двух-трёх игроков», — добавил Сафонов.

Ранее тренер бело-голубых Сандро Шварц назвал заслуженной победу «Динамо» над ЦСКА.