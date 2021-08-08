СМИ: «Локомотив» и «Сочи» интересуются футболистом загребского «Динамо»
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Об этом сообщает польский инсайдер Збигнев Шульчик в своём Twitter. По информации источника, помимо «Локомотива» и «Сочи», Куленович также входит в сферу интересов «Ноттингем Форест» и одного американского клуба, название которого не уточняется.
За свою карьеру, помимо «Динамо», 21-летний форвард успел поиграть в варшавской «Легии», хорватской «Риеке» и молодёжке «Ювентуса».
Ранее Николич отказался комментировать работу судей в матче с «Уфой».