СМИ: «Локомотив» и «Сочи» интересуются футболистом загребского «Динамо»

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Форвард загребского «Динамо» Сандро Куленович может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
СМИ: «Локомотив» и «Сочи» интересуются футболистом загребского «Динамо»
  • © РИА Новости / РИА Новости

Об этом сообщает польский инсайдер Збигнев Шульчик в своём Twitter. По информации источника, помимо «Локомотива» и «Сочи», Куленович также входит в сферу интересов «Ноттингем Форест» и одного американского клуба, название которого не уточняется.

За свою карьеру, помимо «Динамо», 21-летний форвард успел поиграть в варшавской «Легии», хорватской «Риеке» и молодёжке «Ювентуса». 

Ранее Николич отказался комментировать работу судей в матче с «Уфой».

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