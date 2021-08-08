Рогозин назвал блестящим выступление российских синхронисток на Олимпиаде

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Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на победное выступление российских синхронисток на Олимпийских играх в Токио.
Рогозин назвал блестящим выступление российских синхронисток на Олимпиаде
  • РИА Новости

«Спасибо нашим синхронисткам за их блестящее выступление на Олимпиаде!» — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Он отметил, что чемпионский танец синхронисток был посвящён космосу и Юрию Гагарину.

«Гимн исполнять не дают, флаг запрещают, но девушки изящно напомнили русофобам, чей соотечественник стал первым в космосе!» — добавил Рогозин.

Ранее сообщалось, что российские синхронистки завоевали золото в групповых соревнованиях на Олимпиаде. Национальная команда в составе Светланы Ромашиной, Светланы Колесниченко, Александры Пацкевич, Аллы Шишкиной, Марии Шурочкиной, Влады Чигирёвой, Марины Голядкиной и Полины Комар набрала по итогам двух программ 196,0979 балла.

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