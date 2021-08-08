Путин 9 августа в режиме видеосвязи встретится с членами паралимпийской сборной России

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Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведёт встречу по видеосвязи с членами паралимпийской сборной России.
Путин 9 августа в режиме видеосвязи встретится с членами паралимпийской сборной России
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча по видеосвязи состоится 9 августа. 

Паралимпийские игры в Токио начнутся 24 августа 2021 года и продлятся до 5 сентября.

Ранее Путин поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с золотом ОИ в Токио.

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