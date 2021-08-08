Путин 9 августа в режиме видеосвязи встретится с членами паралимпийской сборной России

Президент России Владимир Путин в ближайшее время проведёт встречу по видеосвязи с членами паралимпийской сборной России.

РИА Новости

Как сообщает пресс-служба Кремля, встреча по видеосвязи состоится 9 августа. Паралимпийские игры в Токио начнутся 24 августа 2021 года и продлятся до 5 сентября. Ранее Путин поздравил легкоатлетку Марию Ласицкене с золотом ОИ в Токио.