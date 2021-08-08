Мустафина: не берусь говорить о судействе, но Аверина была лучше Ашрам
«Не берусь говорить о судействе, но Аверина была лучше Ашрам. Я не знаю всех правил — не люблю говорить о том, чего не знаю. Но мне показалось очевидным, что Дине ставили низкие оценки. Мне кажется, она должна была победить», — цитирует Мустафину «Газета.Ru».
Напомним, израильская гимнастка Лирой Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но получила по итогам четырёх видов 107,800 балла, выиграв золотую медаль. Россиянка Дина Аверина получила серебряную медаль с результатом 107,650 балла.
Ранее сообщалось, что ОКР подал запрос на судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио.