Мустафина: не берусь говорить о судействе, но Аверина была лучше Ашрам

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Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алия Мустафина отреагировала на результаты соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.

«Не берусь говорить о судействе, но Аверина была лучше Ашрам. Я не знаю всех правил — не люблю говорить о том, чего не знаю. Но мне показалось очевидным, что Дине ставили низкие оценки. Мне кажется, она должна была победить», — цитирует Мустафину «Газета.Ru».

Напомним, израильская гимнастка Лирой Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но получила по итогам четырёх видов 107,800 балла, выиграв золотую медаль. Россиянка Дина Аверина получила серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Ранее сообщалось, что ОКР подал запрос на судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио.

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