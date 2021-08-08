Сербские волейболистки завоевали бронзу ОИ в Токио
Сборная Сербии по волейболу одержала победу над национальной командой Южной Кореи в матче за третье место женского турнира по волейболу на летних Олимпийских играх в Токио.
Встреча завершилась со счётом 3:0 (25:18, 25:15, 25:15) в пользу сербских волейболисток.
Таким образом, сербки завоевали бронзовые медали Олимпийских игр в Токио.
Ранее сообщалось, что российские волейболисты завоевали серебро ОИ в Токои.
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