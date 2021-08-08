Севастьянова назвала позором результаты индивидуального многоборья в художественной гимнастике на ОИ в Токио

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова отреагировала на результаты соревнований по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на летних Олимпийских играх в Токио.

«То, что произошло на Играх в Токио — это просто позор! Эмоции до сих пор переполняют, было обидно и больно смотреть, как гимнастка, допустившая огромную ошибку, выигрывает золотую медаль, а наша Дина при идеальном выступлении получает серебро. Я до сих пор в шоке и отказываюсь понимать, как на глазах у всего мира можно такое сделать», — написала Севастьянова на своей странице в Instagram.

Напомним, израильская гимнастка Лирой Ашрам уронила предмет в упражнении с лентой, но получила по итогам четырёх видов 107,800 балла, выиграв золотую медаль. Россиянка Дина Аверина получила серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Ранее сообщалось, что ОКР подал запрос на судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио.

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