Шубенков признался, что намерен выступить на ОИ-2024 в Париже

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Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков, получивший в Токио 3 августа на разминке перед квалификацией травму ахилла, рассказал о планах на следующую Олимпиаду.
Шубенков признался, что намерен выступить на ОИ-2024 в Париже
  • © Инстаграм Сергея Шубенкова

«Сейчас буду лечиться, восстанавливаться после травмы, ну и отдыхать в перспективе. Скорее всего, улечу в Австрию на реабилитацию. ОИ-2024? Конечно, на Париж есть планы. Но это когда будет-то. Сейчас необходимо залечить ногу, реабилитироваться и отдохнуть. Буду готовиться к следующему сезону. Впереди чемпионат мира в Юджине. Этот турнир меня интересует, и очень даже!» — цитирует 30-летнего легкоатлета «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что ямаец Парчмент выиграл золото ОИ в беге на 110 м с барьерами.

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