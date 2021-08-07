Шубенков признался, что намерен выступить на ОИ-2024 в Париже
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«Сейчас буду лечиться, восстанавливаться после травмы, ну и отдыхать в перспективе. Скорее всего, улечу в Австрию на реабилитацию. ОИ-2024? Конечно, на Париж есть планы. Но это когда будет-то. Сейчас необходимо залечить ногу, реабилитироваться и отдохнуть. Буду готовиться к следующему сезону. Впереди чемпионат мира в Юджине. Этот турнир меня интересует, и очень даже!» — цитирует 30-летнего легкоатлета «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что ямаец Парчмент выиграл золото ОИ в беге на 110 м с барьерами.