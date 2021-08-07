Глава ФСБР: Садулаев доказал, что он настоящий русский танк

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Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отреагировал на победу Абдулрашида Садулаева в весовой категории до 97 кг на летних Олимпийских играх в Токио.
Глава ФСБР: Садулаев доказал, что он настоящий русский танк
  • Reuters

«Садулаев компенсирует разницу в габаритах своей мощью. Отличная схватка. Он настоящий русский танк, полностью оправдал своё прозвище», — цитирует Мамиашвили ТАСС.

Садулаев стал двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе. В финале Игр в Токио он одолел американца Кайла Снайдера со счётом 6:3. До этого он становился сильнейшим на ОИ-2016.

Ранее сообщалось, что Садулаев станет знаменосцем сборной России на церемонии закрытия ОИ.

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