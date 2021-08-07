Байдарочник Кузахметов: в целом, всё получилось, но вот на финише развалились
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«В целом всё получилось, но вот на финише развалились. Позволили словакам нас обогнать. Настраивались на медаль. Первое и второе места от нас все-таки далеко, но за третье были готовы бороться. Что касается погоды, жара и дождь нам не мешали», — цитирует Кузахметова пресс-служба Олимпийского комитета России.
В финальном заезде россияне показали результат 1 минута 38,346 секунды.
Золотые медали завоевала сборная Германии с результатом 1 минута 22,219 секунды.
Ранее сообщалось, что россияне заняли четвёртое место на ОИ в байдарке-четвёрке.