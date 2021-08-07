Байдарочник Кузахметов: в целом, всё получилось, но вот на финише развалились

Россиянин Артём Кузахметов прокомментировал четвёртое место мужской сборной России по гребле на байдарках в финале соревнований четвёрок на дистанции 500 м на летних Олимпийских играх в Токио.

«В целом всё получилось, но вот на финише развалились. Позволили словакам нас обогнать. Настраивались на медаль. Первое и второе места от нас все-таки далеко, но за третье были готовы бороться. Что касается погоды, жара и дождь нам не мешали», — цитирует Кузахметова пресс-служба Олимпийского комитета России.

В финальном заезде россияне показали результат 1 минута 38,346 секунды.

Золотые медали завоевала сборная Германии с результатом 1 минута 22,219 секунды.

Ранее сообщалось, что россияне заняли четвёртое место на ОИ в байдарке-четвёрке.