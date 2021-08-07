В МОК рассказали о нарушении правил в Олимпийской деревне в Токио

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Директор департамента Международного олимпийского комитета (МОК) по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод рассказал, кто из спортсменов нарушил правила в Олимпийской деревне на летних Олимпийских играх в Токио.

«Часть атлетов, в том числе из сборной Австралии, вышли за пределы Олимпийской деревни. Мы быстро отреагировали и определили тех атлетов, кто нарушил правила», — сказал Маклеод на пресс-конференции.

Он ответил, почему спортсменов, которые нарушили правила, не отстранили от Олимпийских игр.

«Это скорее вопрос к национальному олимпийскому комитету Австралии. Может быть, не было нужного рейса?» — ответил Маклеод.

Олимпийские игры в Токио стартовали 23 июля. Церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.

Ранее сообщалось, что в 15-й день ОИ в Токио будет разыграно 34 комплекта медалей.

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