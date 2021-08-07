Пловцы Гирёв и Рылов получили по миллиону рублей за медали ОИ в Токио

Короткая ссылка
Глава Ленинского городского округа Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что российские пловцы Иван Гирев и Евгений Рылов, завоевавшие медали на летних Олимпийских играх в Токио, получили денежные премии в размере миллиона рублей.

«Вместе с председателем совета депутатов округа Станиславом Радченко на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» воссоздали атмосферу церемонии награждения призёров Олимпийских игр, вручив пловцам Ивану Гирёву, Евгению Рылову, тренеру Андрею Шишину и директору центра «Дельфин» Гульнаре Романадзе — по одному миллиону рублей в качестве премий», — сообщил Абаренов на своей странице в Facebook.

На Олимпийских играх в Токио Рылов завоевал золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также он и Гирёв в составе сборной России выиграли серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Ранее тренер Рылова рассказал об особенностях подготовки спортсмена к ОИ в Токио.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить