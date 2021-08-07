Пловцы Гирёв и Рылов получили по миллиону рублей за медали ОИ в Токио

Глава Ленинского городского округа Московской области Дмитрий Абаренов сообщил, что российские пловцы Иван Гирев и Евгений Рылов, завоевавшие медали на летних Олимпийских играх в Токио, получили денежные премии в размере миллиона рублей.

«Вместе с председателем совета депутатов округа Станиславом Радченко на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» воссоздали атмосферу церемонии награждения призёров Олимпийских игр, вручив пловцам Ивану Гирёву, Евгению Рылову, тренеру Андрею Шишину и директору центра «Дельфин» Гульнаре Романадзе — по одному миллиону рублей в качестве премий», — сообщил Абаренов на своей странице в Facebook.

На Олимпийских играх в Токио Рылов завоевал золотые медали на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Также он и Гирёв в составе сборной России выиграли серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

Ранее тренер Рылова рассказал об особенностях подготовки спортсмена к ОИ в Токио.