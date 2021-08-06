Источник: ПСЖ вскоре объявит о переходе Месси

Короткая ссылка
Бывший капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру во французском ПСЖ.
Источник: ПСЖ вскоре объявит о переходе Месси
  • Reuters

Об этом сообщает в своём Twitter журналист RMC Sport Мохамед Буфаси. По информации источника, 34-летний футболист принял предложение парижского клуба. Стороны обсуждают двухлетний контракт и опцию продления ещё на сезон. ПСЖ хочет закрыть сделку уже на этих выходных. 

Аргентинец в прошлом сезоне провёл 47 матчей за «Барселону» и забил 38 мячей при 14 голевых передачах.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Абрамович провёл встречу с представителями Месси. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить