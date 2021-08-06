Источник: ПСЖ вскоре объявит о переходе Месси

Бывший капитан «Барселоны» Лионель Месси продолжит карьеру во французском ПСЖ.

Об этом сообщает в своём Twitter журналист RMC Sport Мохамед Буфаси. По информации источника, 34-летний футболист принял предложение парижского клуба. Стороны обсуждают двухлетний контракт и опцию продления ещё на сезон. ПСЖ хочет закрыть сделку уже на этих выходных.

Аргентинец в прошлом сезоне провёл 47 матчей за «Барселону» и забил 38 мячей при 14 голевых передачах.

Ранее сообщалось, что владелец «Челси» Абрамович провёл встречу с представителями Месси.